У Німеччині розкритикували заяви Трампа щодо Панамського каналу

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала "неприйнятну" обіцянку американського президента Дональда Трампа захопити Панамський канал, яку він повторив у своїй інавгураційній промові.

Про це вона сказала у коментарі німецькій телерадіокомпанії RBB, цитує "Європейська правда".

Журналісти запитали Бербок про коментарі Трампа щодо водного шляху і його бажання контролювати Гренландію, автономну територію Данії, яка є союзником НАТО.

"Будь-яка погроза проти члена НАТО або інших держав, звичайно, є абсолютно неприйнятною", – заявила вона.

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Очільниця німецького МЗС зауважила, що Німеччина повинна "грати по-розумному", реагуючи на заяви нового американського президента.

"Річ не в тім, як президент Трамп щось говорить... а в тому, чому він це говорить", – зазначила вона.

За її словами, слід зосередитися на тому, які інтереси стоять за заявами Трампа, а потім відстоювати власні інтереси.

У випадку з Панамським каналом Бербок вказала на те, що мова йшла про те, що Китай "масово інвестує в порти та іншу важливу інфраструктуру по всьому світу".

"Ми бачимо, що Китай масово інвестує в гавані та інші важливі об'єкти інфраструктури по всьому світу. Ми просто сліпо спостерігали за цим протягом тривалого часу, і це також було помилкою", – наголосила вона.

Бербок акцентувала також, що Німеччина не має жодних ілюзій щодо Трампа на початку його другого президентського терміну.

"США є одним з наших найважливіших союзників. Ми хочемо і будемо продовжувати тісно співпрацювати", – підсумувала вона.

У своїй інавгураційній промові в понеділок, 20 січня, Трамп поскаржився, що Китай фактично "експлуатує" ключовий торговий маршрут, який США передали під контроль Панами в 1999 році.

"Ми не віддавали його Китаю, ми віддали його Панамі. І ми забираємо його назад", – сказав він тоді.

Приблизно 5% світового морського трафіку проходить через Панамський канал, що дозволяє кораблям, що подорожують між Азією та східним узбережжям США, уникати довгого небезпечного маршруту навколо південного краю Південної Америки.

Основними користувачами каналу є США, Китай, Японія та Південна Корея.

У жовтні управління Панамського каналу повідомило, що в минулому фінансовому році водний шлях отримав рекордні доходи в розмірі майже $5 млрд.

Трамп неодноразово заявляв, що хоче, щоб США контролювали Гренландію і Панамський канал.

Данія заявила, що відкрита до переговорів зі США про свої інтереси в Арктиці, але підкреслює, що "Гренландія належить гренландцям".

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