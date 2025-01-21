В Германии раскритиковали заявления Трампа захватить Панамский канал

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала "неприемлемое" обещание американского президента Дональда Трампа захватить Панамский канал, которое он повторил в своей инаугурационной речи.

Об этом она сказала в комментарии немецкой телерадиокомпании RBB, цитирует "Европейская правда".

Журналисты спросили Бербок о комментариях Трампа о водном пути и его желании контролировать Гренландию, автономную территорию Дании, которая является союзником НАТО.

"Любая угроза против члена НАТО или других государств, конечно, абсолютно неприемлема", – заявила она.

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Глава немецкого МИД отметила, что Германия должна "играть по-умному", реагируя на заявления нового американского президента.

"Дело не в том, как президент Трамп что-то говорит... а в том, почему он это говорит", – отметила она.

По ее словам, следует сосредоточиться на том, какие интересы стоят за заявлениями Трампа, а затем отстаивать собственные интересы.

В случае с Панамским каналом Бербок указала на то, что речь шла о том, что Китай "массово инвестирует в порты и другую важную инфраструктуру по всему миру".

"Мы видим, что Китай массово инвестирует в гавани и другие важные объекты инфраструктуры по всему миру. Мы просто наблюдали за этим в течение длительного времени, и это также было ошибкой", – подчеркнула она.

Бербок акцентировала также, что Германия не имеет никаких иллюзий в отношении Трампа в начале его второго президентского срока.

"США являются одним из наших важнейших союзников. Мы хотим и будем продолжать тесно сотрудничать", – подытожила она.

В своей инаугурационной речи в понедельник, 20 января, Трамп пожаловался, что Китай фактически "эксплуатирует" ключевой торговый маршрут, который США передали под контроль Панамы в 1999 году.

"Мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме. И мы забираем его обратно", – сказал он тогда.

Примерно 5% мирового морского трафика проходит через Панамский канал, что позволяет кораблям, проходящим между Азией и восточным побережьем США, избегать длинного опасного маршрута вокруг южной оконечности Южной Америки.

Основными пользователями канала являются США, Китай, Япония и Южная Корея.

В октябре управление Панамского канала сообщило, что в прошлом финансовом году водный путь получил рекордные доходы в размере почти 5 млрд долларов.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет, чтобы США контролировали Гренландию и Панамский канал.

Дания заявила, что открыта к переговорам с США о своих интересах в Арктике, но подчеркивает, что "Гренландия принадлежит гренландцам".

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