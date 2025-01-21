Пожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини: загиблих уже 76

У результаті пожежі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center, що в північно-західній Туреччині, загинули вже щонайменше 76 людей.

Такі дані журналістам увечері 21 січня озвучив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Єрлікая висловив співчуття у звʼязку з загибеллю 76 людей у результаті пожежі в готелі.

"Особи 52 тіл були ідентифіковані з родинами, а тіла 45 загиблих громадян були передані їхнім сім'ям станом на зараз. Щодо решти ми не змогли провести ідентифікаційні дослідження", – оголосив він.

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Глава турецького МЗС додав, що у звʼязку з інцидентом уже затримано девʼять людей (раніше повідомлялось про чотирьох).

"Весь процес від першого дня роботи готелю до сьогоднішнього дня дуже детально вивчається", – пообіцяв посадовець.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Кемаль Мемішоглу своєю чергою заявив, що в результаті інциденту була поранена 51 людина, з них один перебуває в реанімації у важкому стані, ще 17 – уже виписали, решта продовжують лікування.

Як повідомляли, пожежа почалася серед ночі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив одноденну національну жалобу у зв'язку з пожежною трагедією.