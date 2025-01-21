Пожар в отеле на горнолыжном курорте Турции: погибших уже 76

В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center, что в северо-западной Турции, погибли уже по меньшей мере 76 человек.

Такие данные журналистам вечером 21 января озвучил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Ерликая выразил соболезнования в связи с гибелью 76 человек в результате пожара в отеле.

"Лица 52 тел были идентифицированы с семьями, а тела 45 погибших граждан были переданы их семьям по состоянию на сейчас. В отношении остальных мы не смогли провести идентификационные исследования", – объявил он.

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Глава турецкого МИД добавил, что в связи с инцидентом уже задержаны девять человек (ранее сообщалось о четырех).

"Весь процесс от первого дня работы отеля до сегодняшнего дня очень подробно изучается", – пообещал чиновник.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в свою очередь заявил, что в результате инцидента был ранен 51 человек, из них один находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще 17 – уже выписали, остальные продолжают лечение.

Как сообщалось, пожар начался среди ночи в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с пожарной трагедией.