У Туреччині пройшли перші арешти через пожежу на гірськолижному курорті із 66 жертвами

У Туреччині арештували чотирьох осіб в межах розслідування масштабної пожежі на гірськолижному курорті, жертвами якої, за останніми даними, стали 66 осіб.

Про це заявив турецький міністр юстиції Йилмаз Тунч, якого цитує Hürriyet, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, серед затриманих – власник готелю, в якому спалахнула пожежа.

"Тривають експертизи експертної комісії щодо причини пожежі та розслідування для визначення винних. Кожен етап розслідування проводиться з особливою ретельністю та делікатністю", – зазначив міністр.

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Як повідомляли, пожежа почалася серед ночі у готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center. За останньою інформацією, внаслідок пожежі загинули 66 осіб, постраждала 51 людина.