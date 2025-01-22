Держсекретар США: хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася через 3-4 роки

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова війна.

Про це він сказав у інтерв’ю СBS Mornings, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо наголосив, що Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".

"Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися.

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Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", – заявив Рубіо.

Він додав, що "кожен повинен бути дуже щасливим", що президентом США обрали Дональда Трампа, який хоче "сприяти миру в світі і покласти край цим конфліктам".

Нагадаємо, Трамп допустив 21 січня, що може розглянути запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо та не піде на переговори про завершення війни.

У перший день свого президентства Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив про готовність до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України.