Госсекретарь США: хотим завершить войну в Украине так, чтобы она не началась через 3-4 года
Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что целью администрации Трампа является завершение войны в Украине так, чтобы не началась новая война.
Об этом он сказал в интервью СBS Mornings, сообщает "Европейская правда".
Рубио отметил, что Украина платит самую большую цену за свою энергетическую инфраструктуру, "за людей и жизни, которые потеряны, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну и живут за границей".
"Конфликт должен закончиться, и политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он закончился. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему закончиться.
Мы собираемся приложить усилия, чтобы этот конфликт завершился стабильным образом, то есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность", – заявил Рубио.
Он добавил, что "каждый должен быть очень счастливым", что президентом США избрали Дональда Трампа, который хочет "способствовать миру в мире и положить конец этим конфликтам".
Напомним, Трамп допустил 21 января, что может рассмотреть введение дополнительных санкций против России, если та не пойдет на переговоры о завершении войны.
В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.
Путин, поздравляя Трампа с вступлением в должность президента США, заявил о готовности к диалогу по развязанной им войне против Украины.