Госсекретарь США: хотим завершить войну в Украине так, чтобы она не началась через 3-4 года

Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что целью администрации Трампа является завершение войны в Украине так, чтобы не началась новая война.

Об этом он сказал в интервью СBS Mornings, сообщает "Европейская правда".

Рубио отметил, что Украина платит самую большую цену за свою энергетическую инфраструктуру, "за людей и жизни, которые потеряны, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну и живут за границей".

"Конфликт должен закончиться, и политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы он закончился. Мы хотим сделать все возможное, чтобы помочь ему закончиться.

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Мы собираемся приложить усилия, чтобы этот конфликт завершился стабильным образом, то есть мы не просто хотим, чтобы конфликт закончился, а затем возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность", – заявил Рубио.

Он добавил, что "каждый должен быть очень счастливым", что президентом США избрали Дональда Трампа, который хочет "способствовать миру в мире и положить конец этим конфликтам".

Напомним, Трамп допустил 21 января, что может рассмотреть введение дополнительных санкций против России, если та не пойдет на переговоры о завершении войны.

В первый день своего президентства Трамп заявил, что Владимир Путин разрушает Россию, не завершая войну.

Путин, поздравляя Трампа с вступлением в должность президента США, заявил о готовности к диалогу по развязанной им войне против Украины.