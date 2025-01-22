Зеленский рассчитывает, что в новой политике Германии в отношении Украины "что-то изменится"

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы после выборов в Германии политика новой власти в вопросе членства Украины в НАТО и поставки дальнобойного оружия изменилась.

Об этом он заявил в Давосе на встрече с представителями Международной медиарады 21 января, сообщает "Европейская правда".

Президент отметил, что не хотел бы, чтобы политика Германии в отношении Украины после выборов, которые пройдут 23 февраля, полностью изменилась. Он пояснил, что помощь, которую предоставила Украине нынешняя немецкая власть, была значительной.

"Хотя Германия не поддерживала наш курс в НАТО, но поддерживала нас оружием, и второй по объему пакет (помощи) после Соединенных Штатов – за Германией", – пояснил президент.

Реклама:

В то же время Владимир Зеленский выразил веру в то, что "в некоторых вещах может что-то изменится".

"Мы хотели получить ракеты (Taurus). Но это как с НАТО. Это политика руководства Германии, они были против. Я не знаю, изменит ли новая политика эти два направления... В любом случае, мы будем работать над этим", – сказал глава государства.

Досрочные выборы в Германии запланированы на 23 февраля. По данным социологических опросов наибольшие шансы на победу имеет оппозиционный союз ХДС/ХСС с Фридрихом Мерцом во главе.

ХДС/ХСС включил поддержку Украины и обещание расширения санкций против России в свою предвыборную программу.

На встрече с Мерцом в декабре Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии "усиления украинской дальнобойности".

О том, кем является Фридрих Мерц, читайте в статье – Мерц придет, порядок наведет? Что известно о политике, который должен стать новым канцлером Германии.