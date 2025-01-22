В США суд рассмотрит обжалование указа Трампа о гражданстве по праву рождения

В четверг, 23 января, суд Сиэтла рассмотрит указ президента США Дональда Трампа о гражданстве по праву рождения после того, как прокуроры нескольких штатов подали соответствующие иски в суд.

Об этом сообщает ABC News, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, генеральные прокуроры Аризоны, Орегона, Вашингтона и Иллинойса подали в суд на Трампа из-за указа, который, по их словам, лишит избирательных прав более 150 000 младенцев ежегодно.

Поэтому в четверг, 23 января, в 10:00 состоится заседание об издании временного запретительного судебного приказа по указу Трампа состоится под председательством окружного судьи Джона Коэнура.

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"Президент Трамп и федеральное правительство теперь пытаются навязать современную версию Дреда Скотта. Но ничто в Конституции не дает президенту, федеральным агентствам или кому-либо полномочий накладывать условия на предоставление гражданства лицам, родившимся в Соединенных Штатах", – говорится в исках генеральных прокуроров.

Отметим, Трамп совершил обещанный шквал исполнительных действий в первый день своего правления, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Также он помиловал почти всех 1500 человек, обвиняемых в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.