Шольц каже, що Німеччина скоро обговорить гарантії безпеки для України із союзниками
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що навіть після завершення війни для України потрібно убезпечити майбутнє, тому союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки для України.
Про це він сказав у інтерв'ю Rheinische Post, пише "Європейська правда".
Журналісти попросили Шольца пояснити, який вигляд можуть мати миротворчі сили в Україні, про які нещодавно згадував очільник Міністерства оборони країни Борис Пісторіус.
"Перш за все, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді перед нами все одно стоятиме завдання убезпечити майбутнє для України", – сказав він у відповідь на питання.
Шольц зазначив, що тоді це буде питання гарантій безпеки, а також того, як Україна зможе утримувати сильну армію, яку "ми разом оснащуємо".
"Ми будемо обговорювати це з нашими союзниками найближчим часом. Але про такі спекуляції наразі не може бути й мови. Адже нічого не повинно вирішуватися через голови українців. А до миру нам ще дуже далеко", – заявив німецький канцлер.
Нещодавно писали, що міністр оборони Німеччини Пісторіус вважає, що німецькі військові могли би взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.
А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.
Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією та пояснив це тим, що "у рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація".