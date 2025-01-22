Шольц говорит, что Германия скоро обсудит гарантии безопасности для Украины с союзниками

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что даже после завершения войны для Украины нужно обезопасить будущее, поэтому союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью Rheinische Post, пишет "Европейская правда".

Журналисты попросили Шольца объяснить, как могут выглядеть миротворческие силы в Украине, о которых недавно упоминал глава Министерства обороны страны Борис Писториус.

"Прежде всего, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда перед нами все равно будет стоять задача обезопасить будущее для Украины", – сказал он в ответ на вопрос.

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Шольц отметил, что тогда это будет вопрос гарантий безопасности, а также того, как Украина сможет удерживать сильную армию, которую "мы вместе оснащаем".

"Мы будем обсуждать это с нашими союзниками в ближайшее время. Но о таких спекуляциях пока не может быть и речи. Ведь ничего не должно решаться через головы украинцев. А до мира еще очень далеко", – заявил немецкий канцлер.

Недавно писали, что министр обороны Германии Писториус считает, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полноценную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил отправку миротворцев в Украину после войны с Россией и объяснил это тем, что "в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация".