Єврокомісар з оборони попередив про військову загрозу на тлі гібридних атак

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що якщо Європейський Союз зараз не буде реагувати на гібридні атаки – за ними можуть послідувати військові.

Про це він сказав під час виступу на честь 20-річчя Оборонного агентства ЄС, пише "Європейська правда".

Кубілюс заявив, що зараз "грозові хмари війни збираються над Європою".

"Нас вже атакують. На суші, на морі, в повітрі і в кіберпросторі. Гібридні атаки зростають. Випробовують нашу готовність, нашу рішучість, нашу реакцію", – сказав він.

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Єврокомісар з оборони наголосив, що пропаганда, диверсії та реальна військова агресія – це різні форми однієї і тієї ж війни, "тотальної війни".

"Якщо ми нічого не зробимо, за цими гібридними атаками можуть послідувати військові атаки", – впевнений він.

Кубілюс заявив, що ЄС не повинно бути жодних сумнівів щодо намірів очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Путін може не зупинитися на Україні. Він хоче повернути час назад. Не на 20 років. А на 40 років чи більше. До Радянського Союзу. Навіть до Російської імперії.Це зрозуміло з усього, що говорить Путін і його пропагандисти. Це може означати анексію, окупацію частини Європи", – запевнив він.

Він згадав про слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте та спецслужб країн-членів ЄС, які попереджають: якщо ЄС нічого не зробить – через п'ять років Росія може бути готова до військової конфронтації з НАТО і Європейським Союзом.

У контексті цього єврокомісар з оборони заявив, що Росія подвоїла витрати на війну з моменту початку повномасштабного вторгнення.

"Цього року Росія витратить 40% своїх федеральних витрат на оборону і безпеку. 9% свого ВВП", – акцентував Кубілюс.

Він наголосив, що минулого року країни-члени ЄС витратили в середньому 1,9% ВВП на оборону, що стало на 30% відсотків більше, "але все ще далеко не те, що потрібно".

Зазначимо, новий американський президент Дональд Трамп підтвердив, що вважає за необхідне для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

Також нещодавно була розпочата місія НАТО у відповідь на виявлення 25 грудня пошкоджень підводних кабелів між Естонією і Фінляндією з метою запобігання можливим спробам пошкодження підводної інфраструктури і зміцнення регіональної безпеки. Операція НАТО триватиме 90 днів.

А президент Володимир Зеленський вважає, що якщо поточна фаза війни завершиться без надійних гарантій безпеки для України, новий напад Росії буде набагато небезпечнішим і буде загрожувати усім країнам, які колись входили до радянської "сфери впливу".