Еврокомиссар по обороне предупредил о военной угрозе на фоне гибридных атак

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что если Европейский Союз сейчас не будет реагировать на гибридные атаки – за ними могут последовать военные.

Об этом он сказал во время выступления в честь 20-летия Оборонного агентства ЕС, пишет "Европейская правда".

Кубилюс заявил, что сейчас "грозовые тучи войны собираются над Европой".

"Нас уже атакуют. На суше, на море, в воздухе и в киберпространстве. Гибридные атаки растут. Испытывают нашу готовность, нашу решимость, нашу реакцию", – сказал он.

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Еврокомиссар по обороне подчеркнул, что пропаганда, диверсии и реальная военная агрессия – это разные формы одной и той же войны, "тотальной войны".

"Если мы ничего не сделаем, за этими гибридными атаками могут последовать военные атаки", – уверен он.

Кубилюс заявил, что ЕС не должно быть никаких сомнений по поводу намерений главы Кремля Владимира Путина.

"Путин может не остановиться на Украине. Он хочет повернуть время вспять. Не на 20 лет. А на 40 лет или больше. К Советскому Союзу. Даже к Российской империи. Это понятно из всего, что говорят Путин и его пропагандисты. Это может означать аннексию, оккупацию части Европы", – заверил он.

Он вспомнил о словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте и спецслужб стран-членов ЕС, которые предупреждают: если ЕС ничего не сделает – через пять лет Россия может быть готова к военной конфронтации с НАТО и Европейским Союзом.

В контексте этого еврокомиссар по обороне заявил, что Россия удвоила расходы на войну с момента начала полномасштабного вторжения.

"В этом году Россия потратит 40% своих федеральных расходов на оборону и безопасность. 9% своего ВВП", – акцентировал Кубилюс.

Он подчеркнул, что в прошлом году страны-члены ЕС потратили в среднем 1,9% ВВП на оборону, что стало на 30% процентов больше, "но все еще далеко не то, что нужно".

Отметим, новый американский президент Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.

Также недавно была начата миссия НАТО в ответ на обнаружение 25 декабря повреждений подводных кабелей между Эстонией и Финляндией с целью предотвращения возможных попыток повреждения подводной инфраструктуры и укрепления региональной безопасности. Операция НАТО продлится 90 дней.

А президент Владимир Зеленский считает, что если текущая фаза войны завершится без надежных гарантий безопасности для Украины, новое нападение России будет гораздо опаснее и будет угрожать всем странам, которые когда-то входили в советскую "сферу влияния".