У Німеччині озброєний чоловік увірвався в банк і захопив заручницю

У німецькому місті Рімбах вранці у вівторок озброєний чоловік увірвався у відділення банку і утримував у заручниках жінку, наразі зловмисник затриманий.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hessenschau.

Як зазначено, чоловік увірвався у відділення банку близько 8 ранку. За словами представника поліції, він утримував жінку "проти її волі", погрожуючи їй ножем.

Bild

Передісторія злочину незрозуміла. Також невідомо, які вимоги висував зловмисник.

Реклама:

На місці події проходила поліцейська операція, на час якої будівлю банку оточили.

Також працювала спеціальна оперативна група та переговорна команда – поліцейські фахівці з тактичного діалогу.

Близько 11 години ранку 36-річний чоловік дозволив затримати себе спецпризначенцям, не чинивши спротиву, повідомляє t-online.

Нагадаємо, у листопаді у передмісті Парижа чоловік взяв у заручники чотирьох співробітників ресторану. Через кілька годин заручників звільнили після втручання антитерористичного підрозділу поліції.