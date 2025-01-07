У Німеччині озброєний чоловік увірвався в банк і захопив заручницю
Новини — Вівторок, 7 січня 2025, 12:52 —
У німецькому місті Рімбах вранці у вівторок озброєний чоловік увірвався у відділення банку і утримував у заручниках жінку, наразі зловмисник затриманий.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hessenschau.
Як зазначено, чоловік увірвався у відділення банку близько 8 ранку. За словами представника поліції, він утримував жінку "проти її волі", погрожуючи їй ножем.
Передісторія злочину незрозуміла. Також невідомо, які вимоги висував зловмисник.
На місці події проходила поліцейська операція, на час якої будівлю банку оточили.
Також працювала спеціальна оперативна група та переговорна команда – поліцейські фахівці з тактичного діалогу.
Близько 11 години ранку 36-річний чоловік дозволив затримати себе спецпризначенцям, не чинивши спротиву, повідомляє t-online.
Нагадаємо, у листопаді у передмісті Парижа чоловік взяв у заручники чотирьох співробітників ресторану. Через кілька годин заручників звільнили після втручання антитерористичного підрозділу поліції.