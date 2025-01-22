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Євродепутат з групи Орбана послав Трампа на засіданні Європарламенту

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Новини — Середа, 22 січня 2025, 16:26 — Олег Павлюк

Данський євродепутат Андерс Вістісен, який належить до єврогрупи "Патріоти за Європу", у грубій формі звернувся до Дональда Трампа у звʼязку з його претензіями на Гренландію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На засіданні Європарламенту напередодні, 21 січня, Вістісен відкинув претензії Трампа на Гренландію.

"Шановний президенте Трамп, слухайте уважно: Гренландія є данською вже 800 років. Це невід'ємна частина нашої країни. Вона не продається. Дозвольте мені пояснити це реченням, яке ви зрозумієте: пане Трамп, від***ться (в оригіналі – fuck off)", – ідеться у виступі політика.

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Зазначимо, що група "Патріоти за Європу", куди входить євродепутат від Данії, була заснована угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном – політичним союзником Трампа.

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. 

Після інавгурації Трамп висловив віру, що Данія "підтримає" його плани щодо купівлі Гренландії.

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