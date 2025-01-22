Євродепутат з групи Орбана послав Трампа на засіданні Європарламенту
Новини — Середа, 22 січня 2025, 16:26 —
Данський євродепутат Андерс Вістісен, який належить до єврогрупи "Патріоти за Європу", у грубій формі звернувся до Дональда Трампа у звʼязку з його претензіями на Гренландію.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На засіданні Європарламенту напередодні, 21 січня, Вістісен відкинув претензії Трампа на Гренландію.
"Шановний президенте Трамп, слухайте уважно: Гренландія є данською вже 800 років. Це невід'ємна частина нашої країни. Вона не продається. Дозвольте мені пояснити це реченням, яке ви зрозумієте: пане Трамп, від***ться (в оригіналі – fuck off)", – ідеться у виступі політика.
Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed.– Anders Vistisen (@AndersVistisen) January 21, 2025
Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg
Зазначимо, що група "Патріоти за Європу", куди входить євродепутат від Данії, була заснована угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном – політичним союзником Трампа.
Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.
Після інавгурації Трамп висловив віру, що Данія "підтримає" його плани щодо купівлі Гренландії.
Читайте також: Непристойна пропозиція Трампа, або Чому Данія має зберегти контроль над Гренландією.