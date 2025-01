Євродепутат з групи Орбана послав Трампа на засіданні Європарламенту

Данський євродепутат Андерс Вістісен, який належить до єврогрупи "Патріоти за Європу", у грубій формі звернувся до Дональда Трампа у звʼязку з його претензіями на Гренландію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На засіданні Європарламенту напередодні, 21 січня, Вістісен відкинув претензії Трампа на Гренландію.

"Шановний президенте Трамп, слухайте уважно: Гренландія є данською вже 800 років. Це невід'ємна частина нашої країни. Вона не продається. Дозвольте мені пояснити це реченням, яке ви зрозумієте: пане Трамп, від***ться (в оригіналі – fuck off)", – ідеться у виступі політика.

Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed.



Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg