Тимчасовий президент Румунії розповів, за кого голосуватиме на виборах свого наступника

Виконувач обовʼязків президента Румунії Іліє Боложан публічно підтримав кандидатуру мера Бухареста Нікушора Дана у другому турі президентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтервʼю румунській службі "Радіо Свобода".

Боложан заявив, що після аналізу кандидатів, які вийшли до другого туру президентських виборів у Румунії він вирішив проголосувати за Нікушора Дана.

"Моє послання до всіх румунів – йти на вибори і голосувати так, як підказує совість. Адже Румунія зараз перебуває на важливому перехресті, і кожен своїм голосом творитиме історію Румунії", – закликав він.

Тимчасовий президент Румунії додав, що його наступник "повинен буде об'єднати" країну.

"Я стурбований, тому що буде важкий період, і є низка факторів, які можуть створити нам проблеми: великий дефіцит, ризик його фінансування, ризик регресу. Політична нестабільність є другим ризиком, тому що, бачите, зараз у нас скрізь тимчасові керівники, а мати скрізь тимчасових керівників – це недобре", – перелічив Боложан.

Нагадаємо, 4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Другий тур виборів відбудеться 18 травня.

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