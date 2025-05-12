Європейські топдипломати: РФ має без зволікань показати серйозність до "прогресу"

Група європейських топдипломатів з держав-союзниць України опублікувала заяву після переговорів в понеділок у Лондоні, в якій зазначила, що Росія не виявила жодного серйозного наміру досягти прогресу в мирному процесі, та закликала РФ зробити це "без зволікань".

Заяву було оприлюднено на сайті уряду Британії, повідомляє "Європейська правда".

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та керівниця зовнішньої політики ЄС привітали мирні зусилля під егідою США та перспективу продовження переговорів цього тижня.

"Наразі Росія не продемонструвала серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікань", – йдеться у заяві.

Дипломати зазначили, що вони "вживатимуть амбітних заходів для зменшення здатності Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля" та обговорили, як ще більше активізувати європейські зусилля з підтримки України.

Дипломати заявили, що прагнуть запропонувати "надійні" гарантії безпеки Україні, продовжуючи "вивчати можливість створення коаліції повітряних, наземних та морських сил підтримки, які могли б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі та підтримати відновлення збройних сил України".

Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з 12 травня. Якщо РФ не дасть згоду зупинити вогонь, то їй пригрозили новими санкціями.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

В уряді Німеччини 12 травня заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

У відповідь на це у Кремлі заявили, що з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.