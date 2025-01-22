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Евродепутат из группы Орбана послал Трампа на заседании Европарламента

Новости — Среда, 22 января 2025, 16:26 — Олег Павлюк

Датский евродепутат Андерс Вистисен, который принадлежит к еврогруппе "Патриоты за Европу", в грубой форме обратился к Дональду Трампу в связи с его претензиями на Гренландию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На заседании Европарламента накануне, 21 января, Вистисен отверг претензии Трампа на Гренландию.

"Уважаемый президент Трамп, слушайте внимательно: Гренландия является датской уже 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продается. Позвольте мне объяснить это словами, которые вы поймете: господин Трамп, от****тесь (в оригинале – fuck off)", – говорится в выступлении политика.

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Отметим, что группа "Патриоты за Европу", куда входит евродепутат от Дании, была основана венгерским премьер-министром Виктором Орбаном – политическим союзником Трампа.

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

После инаугурации Трамп выразил веру, что Дания "поддержит" его планы по покупке Гренландии.

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