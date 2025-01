Евродепутат из группы Орбана послал Трампа на заседании Европарламента

Датский евродепутат Андерс Вистисен, который принадлежит к еврогруппе "Патриоты за Европу", в грубой форме обратился к Дональду Трампу в связи с его претензиями на Гренландию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На заседании Европарламента накануне, 21 января, Вистисен отверг претензии Трампа на Гренландию.

"Уважаемый президент Трамп, слушайте внимательно: Гренландия является датской уже 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продается. Позвольте мне объяснить это словами, которые вы поймете: господин Трамп, от****тесь (в оригинале – fuck off)", – говорится в выступлении политика.

Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed.



Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg