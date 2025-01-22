Евродепутат из группы Орбана послал Трампа на заседании Европарламента
Датский евродепутат Андерс Вистисен, который принадлежит к еврогруппе "Патриоты за Европу", в грубой форме обратился к Дональду Трампу в связи с его претензиями на Гренландию.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На заседании Европарламента накануне, 21 января, Вистисен отверг претензии Трампа на Гренландию.
"Уважаемый президент Трамп, слушайте внимательно: Гренландия является датской уже 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продается. Позвольте мне объяснить это словами, которые вы поймете: господин Трамп, от****тесь (в оригинале – fuck off)", – говорится в выступлении политика.
Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed.– Anders Vistisen (@AndersVistisen) January 21, 2025
Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg
Отметим, что группа "Патриоты за Европу", куда входит евродепутат от Дании, была основана венгерским премьер-министром Виктором Орбаном – политическим союзником Трампа.
В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.
После инаугурации Трамп выразил веру, что Дания "поддержит" его планы по покупке Гренландии.
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