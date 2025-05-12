Ізраїль офіційно попросив МКС скасувати ордер на арешт Нетаньягу

До Міжнародного кримінального суду надійшло офіційне звернення Ізраїлю з проханням скасувати ордери на арешт ізраїльського премʼєра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Звернення до МКС надіслані 9 травня та підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.

У них просять скасувати ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра та міністра оборони країни на час розгляду МКС оскарження Ізраїлем його юрисдикції щодо війни в секторі Гази.

Також Ізраїль звернувся до Суду з проханням зобов'язати прокуратуру призупинити розслідування злочинів проти людяності на палестинських територіях, в яких звинувачують державу.

Нагадаємо, ордер на арешт Нетаньягу та Галанта був виданий у листопаді 2024 року та стосувався підозри ізраїльського топкерівництва у воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.

У квітні 2025 року премʼєр Ізраїлю відвідав з візитом Угорщину – учасницю Римського статуту МКС, але вона тоді ж оголосила про вихід із суду.

Раніше стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд просив угорську владу арештувати Нетаньягу під час візиту.