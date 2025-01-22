Каллас сподівається на політичну згоду щодо ослаблення санкцій проти Сирії

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас висловила сподівання на досягнення політичної зугоди щодо послаблення санкцій проти Сирії на зустрічі європейських міністрів наступного тижня.

Заяву топпосадовиці ЄС наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять ситуацію в Сирії на зустрічі в Брюсселі 27 січня.

Європейські посадовці почали переглядати свій підхід до Сирії після повалення режиму Башара Асада.

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Деякі європейські столиці хочуть якнайшвидше призупинити економічні санкції на знак підтримки перехідного періоду в Дамаску. Інші прагнуть гарантувати, що навіть якщо деякі санкції будуть послаблені, Брюссель збереже важелі впливу у відносинах з новою сирійською владою.

"Ми готові до поетапного підходу, а також до обговорення запасного варіанту. Якщо ми побачимо, що події розвиваються в неправильному напрямку, ми також готові повернути їх (санкції – Ред.) назад", – сказала Каллас в інтерв'ю Reuters.

Нинішні санкції ЄС включають заборону на імпорт сирійської нафти і заморожування будь-яких активів сирійського центрального банку в Європі.

Зазначимо, 11 грудня два конгресмени США закликали призупинити дію деяких санкцій проти Сирії, щоб послабити тиск на її зруйновану економіку після повалення режиму Башара Асада.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон у грудні заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили президента Башара Асада в Сирії.