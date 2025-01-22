Каллас надеется на политическое согласие по ослаблению санкций против Сирии
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила надежду на достижение политического соглашения по ослаблению санкций против Сирии на встрече европейских министров на следующей неделе.
Заявление топ-чиновницы ЕС приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".
Министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Сирии на встрече в Брюсселе 27 января.
Европейские чиновники начали пересматривать свой подход к Сирии после свержения режима Башара Асада.
Некоторые европейские столицы хотят как можно быстрее приостановить экономические санкции в знак поддержки переходного периода в Дамаске. Другие стремятся гарантировать, что даже если некоторые санкции будут ослаблены, Брюссель сохранит рычаги влияния в отношениях с новой сирийской властью.
"Мы готовы к поэтапному подходу, а также к обсуждению запасного варианта. Если мы увидим, что события развиваются в неправильном направлении, мы также готовы вернуть их (санкции – Ред.) обратно", – сказала Каллас в интервью Reuters.
Нынешние санкции ЕС включают запрет на импорт сирийской нефти и замораживание любых активов сирийского центрального банка в Европе.
Отметим, 11 декабря два конгрессмена США призвали приостановить действие некоторых санкций против Сирии, чтобы ослабить давление на ее разрушенную экономику после свержения режима Башара Асада.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре заявили, что готовы сотрудничать с повстанческими группами, которые свергли президента Башара Асада в Сирии.