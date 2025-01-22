В Естонії хочуть обмежити призов до армії для тих, хто не володіє мовою

Генеральний штаб Сил оборони Естонії пропонує приймати до лав армії лише тих, хто володіє естонською мовою, аби полегшити процес військової підготовки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Підполковник Вессе Пидер, заступник керівника відділу навчання Генерального штабу Сил оборони Естонії, заявив, що для війська було б вигідним негайно розпочати військову підготовку призовників, а не витрачати час на їхню мовну підготовку.

За словами Пидера, зміни мовних вимог розглядаються з прицілом на 2026 рік, коли Сили оборони планують набрати значно менше призовників, ніж раніше.

Реклама:

"Не виключаємо, що якщо людина не готова до військової служби – чи то фізично, чи то за станом здоров'я, чи то за знанням мови, – ми дамо додатковий час на підготовку до військової служби", – зазначив підполковник.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що йому не було відомо про цю ініціативу Генштабу Сил оборони.

"Сили оборони не робили жодних змін у своїй політиці і не планують цього робити. У Силах оборони ми виходимо з того, що людина, яка вступає на військову службу, знає естонську мову",– сказав Певкур.

За даними ERR, естонські Сили оборони витрачають близько 50 тисяч євро на рік на навчання естонської мови призовників. Протягом 2024 року мовні курси пройшли 400 естонських солдатів.

У грудні 2022 року парламент Естонії ухвалив закон, що створив основу та умови для переходу освіти на естонську мову. Закон встановив, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська.

Тим часом у Латвії пропонують посилити мовні вимоги для водіїв таксі.