В Латвії пропонують встановити вимогу для таксистів-українців знати державну мову

Депутат Сейму Латвії Едвінс Шноре, який представляє опозиційне Національне об'єднання, подав поправку до Закону "Про підтримку цивільних мешканців України", яка передбачає, що до українців, які хочуть зареєструватися як водії таксі, потрібно надалі висувати вимоги щодо володіння латиською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Наразі закон під час реєстрації українських громадян у реєстрі водіїв таксі Автотранспортної дирекції такої вимоги не передбачає.

Шноре також пропонує внести зміни, згідно з якими роботодавці зможуть наймати громадян України без знань державної мови на роботу, якщо вони перебувають у Латвії менше ніж три роки.

Реклама:

При цьому, як зазначив депутат, така робота може надаватися доти, доки незнання мови не заважає виконанню обов'язків.

Наразі закон передбачає, що роботодавці можуть приймати на роботу українських громадян без знань державної мови, якщо це не заважає виконанню обов'язків.

Раніше повідомлялось, як міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже поскаржилася компанії Bolt на водія, який спілкувався лише російською мовою – у компанії заявили, що він "не знав латиської, тому що з України".

На початку 2024 року набула розголосу історія про скарги на дівчину з України, яка влаштувалась на роботу у піцерії, через недостатнє володіння латиською.