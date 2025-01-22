В Эстонии хотят ограничить призыв в армию для тех, кто не владеет языком

Генеральный штаб Сил обороны Эстонии предлагает принимать в ряды армии только тех, кто владеет эстонским языком, чтобы облегчить процесс военной подготовки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Подполковник Вессе Пидер, заместитель руководителя отдела обучения Генерального штаба Сил обороны Эстонии, заявил, что для войска было бы выгодным немедленно начать военную подготовку призывников, а не тратить время на их языковую подготовку.

По словам Пыдера, изменения языковых требований рассматриваются с прицелом на 2026 год, когда Силы обороны планируют набрать значительно меньше призывников, чем раньше.

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"Не исключаем, что если человек не готов к военной службе – то ли физически, то ли по состоянию здоровья, то ли по знанию языка, – мы дадим дополнительное время на подготовку к военной службе", – отметил подполковник.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ему не было известно об этой инициативе Генштаба Сил обороны.

"Силы обороны не делали никаких изменений в своей политике и не планируют этого делать. В Силах обороны мы исходим из того, что человек, поступающий на военную службу, знает эстонский язык",– сказал Певкур.

По данным ERR, эстонские Силы обороны тратят около 50 тысяч евро в год на обучение эстонскому языку призывников. В течение 2024 года языковые курсы прошли 400 эстонских солдат.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял закон, создавший основу и условия для перехода образования на эстонский язык. Закон установил, что языком обучения в школах и детских учреждениях является эстонский.

Тем временем в Латвии предлагают ужесточить языковые требования для водителей такси.