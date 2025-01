Біля берегів Італії спалахнула нафтова платформа

Нафтова платформа Rospo Mare B, розташована неподалік Італії в Адріатичному морі, зайнялась удень в середу, 22 січня.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Il Sole 24 Ore.

За інформацією компанії Energean, яка управляє Rospo Mare B, пожежа на платформі спалахнула орієнтовно о 14:00 за місцевим часом.

У результаті на обʼєкті оголосили надзвичайну ситуацію та почали евакуацію персоналу – 26 людей.

La #GuardiaCostiera è impegnata in queste ore in un’operazione complessa a seguito di un incendio divampato sulla piattaforma petrolifera Rospomare B al largo di Vasto nel Mar Adriatico.

🔹 Nessun ferito e nessuna traccia di inquinamento in mare. pic.twitter.com/cjeQ6UbmES