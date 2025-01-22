Біля берегів Італії спалахнула нафтова платформа

Нафтова платформа Rospo Mare B, розташована неподалік Італії в Адріатичному морі, зайнялась удень в середу, 22 січня.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє Il Sole 24 Ore.

За інформацією компанії Energean, яка управляє Rospo Mare B, пожежа на платформі спалахнула орієнтовно о 14:00 за місцевим часом.

У результаті на обʼєкті оголосили надзвичайну ситуацію та почали евакуацію персоналу – 26 людей.

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La #GuardiaCostiera è impegnata in queste ore in un’operazione complessa a seguito di un incendio divampato sulla piattaforma petrolifera Rospomare B al largo di Vasto nel Mar Adriatico.

🔹 Nessun ferito e nessuna traccia di inquinamento in mare. pic.twitter.com/cjeQ6UbmES – Guardia Costiera (@guardiacostiera) January 22, 2025

Берегова охорона Італії, яка займається евакуацією та ліквідацією наслідків пожежі, назвала операцію "складною", водночас наголосивши, що постраждалих немає.

Також не було зафіксовано витоку нафти з платформи внаслідок пожежі, причина якої наразі невідома.

Energean повідомила, що наразі тривають перевірки, аби кількісно оцінити масштаби збитків та зрозуміти причини пожежі.

Нафтова платформа Rospo Mare B розташована в однойменному нафтовому районі за 20 кілометрів від узбережжя італійського регіону Абруццо. Її розробка почалась у 1980-х роках.

Днями повідомлялось про чотирьох постраждалих у результаті пожежі в переробному цеху на нафтопереробному заводі Bayernoil в німецькому місті Нойштадт-ан-дер-Донау.