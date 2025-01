У берегов Италии вспыхнула нефтяная платформа

Нефтяная платформа Rospo Mare B, расположенная недалеко от Италии в Адриатическом море, загорелась днем в среду, 22 января.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Il Sole 24 Ore.

По информации компании Energean, которая управляет Rospo Mare B, пожар на платформе вспыхнул ориентировочно в 14:00 по местному времени.

В результате на объекте объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуацию персонала – 26 человек.

La #GuardiaCostiera è impegnata in queste ore in un’operazione complessa a seguito di un incendio divampato sulla piattaforma petrolifera Rospomare B al largo di Vasto nel Mar Adriatico.

🔹 Nessun ferito e nessuna traccia di inquinamento in mare. pic.twitter.com/cjeQ6UbmES