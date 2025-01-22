У берегов Италии вспыхнула нефтяная платформа

Нефтяная платформа Rospo Mare B, расположенная недалеко от Италии в Адриатическом море, загорелась днем в среду, 22 января.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает Il Sole 24 Ore.

По информации компании Energean, которая управляет Rospo Mare B, пожар на платформе вспыхнул ориентировочно в 14:00 по местному времени.

В результате на объекте объявили чрезвычайную ситуацию и начали эвакуацию персонала – 26 человек.

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La #GuardiaCostiera è impegnata in queste ore in un’operazione complessa a seguito di un incendio divampato sulla piattaforma petrolifera Rospomare B al largo di Vasto nel Mar Adriatico.

🔹 Nessun ferito e nessuna traccia di inquinamento in mare. pic.twitter.com/cjeQ6UbmES – Guardia Costiera (@guardiacostiera) January 22, 2025

Береговая охрана Италии, которая занимается эвакуацией и ликвидацией последствий пожара, назвала операцию "сложной", в то же время подчеркнув, что пострадавших нет.

Также не было зафиксировано утечки нефти с платформы в результате пожара, причина которого пока неизвестна.

Energean сообщила, что сейчас продолжаются проверки, чтобы количественно оценить масштабы ущерба и понять причины пожара.

Нефтяная платформа Rospo Mare B расположена в одноименном нефтяном районе в 20 километрах от побережья итальянского региона Абруццо. Ее разработка началась в 1980-х годах.

На днях сообщалось о четырех пострадавших в результате пожара в перерабатывающем цехе на нефтеперерабатывающем заводе Bayernoil в немецком городе Нойштадт-ан-дер-Донау.