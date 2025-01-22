У Греції біля сміттєвого баку знайшли античну статую жінки

Біля грецького міста Салоніки випадково виявили мармурову статую жінки, яка, за оцінками, належить до античної епохи – вона була покинута в мішку для сміття.

Про це повідомила грецька поліція, передає "Європейська правда".

Статую без голови заввишки 80 сантиметрів випадково знайшов поруч зі сміттєвим баком 32-річний чоловік, імені якого поліція Греції не розкриває.

Чоловік передав знахідку місцевій владі та поліції. Вони звʼязались із археологом, який підтвердив, що статуя підпадає під охоронний статус.

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Фото: поліція Греції

У результаті мармурову статую вилучили, а поліція розпочала розслідування за фактом виявлення твору античного мистецтва.

32-річного чоловіка, який приніс статую правоохоронцям, відпустили після допиту без висунення звинувачень.

Випадкові археологічні знахідки є відносно поширеним явищем у Греції, яка славиться своєю античною спадщиною, і часто трапляються під час будівництва будівель або громадських робіт.

У грудні 2024 робітники, які прокладали газопровід поблизу Афін, виявили статую Гермеса римської епохи, поховану вертикально в обкладеному цеглою котловані поблизу Акрополя.