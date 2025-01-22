У Греції біля сміттєвого баку знайшли античну статую жінки
Новини — Середа, 22 січня 2025, 22:31
Біля грецького міста Салоніки випадково виявили мармурову статую жінки, яка, за оцінками, належить до античної епохи – вона була покинута в мішку для сміття.
Про це повідомила грецька поліція, передає "Європейська правда".
Статую без голови заввишки 80 сантиметрів випадково знайшов поруч зі сміттєвим баком 32-річний чоловік, імені якого поліція Греції не розкриває.
Чоловік передав знахідку місцевій владі та поліції. Вони звʼязались із археологом, який підтвердив, що статуя підпадає під охоронний статус.
У результаті мармурову статую вилучили, а поліція розпочала розслідування за фактом виявлення твору античного мистецтва.
32-річного чоловіка, який приніс статую правоохоронцям, відпустили після допиту без висунення звинувачень.
Випадкові археологічні знахідки є відносно поширеним явищем у Греції, яка славиться своєю античною спадщиною, і часто трапляються під час будівництва будівель або громадських робіт.
У грудні 2024 робітники, які прокладали газопровід поблизу Афін, виявили статую Гермеса римської епохи, поховану вертикально в обкладеному цеглою котловані поблизу Акрополя.