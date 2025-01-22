В Греции возле мусорного бака нашли античную статую женщины
Новости — Среда, 22 января 2025, 22:31
Возле греческого города Салоники случайно обнаружили мраморную статую женщины, которая, по оценкам, относится к античной эпохе – она была брошена в мешке для мусора.
Об этом сообщила греческая полиция, передает "Европейская правда".
Статую без головы высотой 80 сантиметров случайно нашел рядом с мусорным баком 32-летний мужчина, имени которого полиция Греции не раскрывает.
Мужчина передал находку местным властям и полиции. Они связались с археологом, который подтвердил, что статуя подпадает под охранный статус.
В результате мраморную статую изъяли, а полиция начала расследование по факту обнаружения произведения античного искусства.
32-летнего мужчину, который принес статую правоохранителям, отпустили после допроса без предъявления обвинений.
Случайные археологические находки являются относительно распространенным явлением в Греции, которая славится своим античным наследием, и часто случаются во время строительства зданий или общественных работ.
В декабре 2024 года рабочие, которые прокладывали газопровод вблизи Афин, обнаружили статую Гермеса римской эпохи, похороненную вертикально в обложенном кирпичом котловане вблизи Акрополя.