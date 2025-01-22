В Греции возле мусорного бака нашли античную статую женщины

Возле греческого города Салоники случайно обнаружили мраморную статую женщины, которая, по оценкам, относится к античной эпохе – она была брошена в мешке для мусора.

Об этом сообщила греческая полиция, передает "Европейская правда".

Статую без головы высотой 80 сантиметров случайно нашел рядом с мусорным баком 32-летний мужчина, имени которого полиция Греции не раскрывает.

Мужчина передал находку местным властям и полиции. Они связались с археологом, который подтвердил, что статуя подпадает под охранный статус.

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Фото: полиция Греции

В результате мраморную статую изъяли, а полиция начала расследование по факту обнаружения произведения античного искусства.

32-летнего мужчину, который принес статую правоохранителям, отпустили после допроса без предъявления обвинений.

Случайные археологические находки являются относительно распространенным явлением в Греции, которая славится своим античным наследием, и часто случаются во время строительства зданий или общественных работ.

В декабре 2024 года рабочие, которые прокладывали газопровод вблизи Афин, обнаружили статую Гермеса римской эпохи, похороненную вертикально в обложенном кирпичом котловане вблизи Акрополя.