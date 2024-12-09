Біля афінського Акрополя випадково розкопали античну статую оголеного юнака

Під час робіт з прокладання газопроводу біля підніжжя Акрополя було виявлено стародавню мармурову статую оголеного юнака.

Про це повідомили в понеділок грецькі урядовці, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Міністерство культури Греції повідомило, що оголена статуя нагадує стародавні зображення Гермеса – посланця грецьких богів. Ймовірно, вона, прикрашала будинок заможного афінянина за римської доби.

фото міністерства культури греції

У міністерстві заявили, що статуя була знайдена в "досить хорошому стані".Схоже, що у неї відсутня голова та утворилися тріщини.

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Міністерство не надало точної дати створення роботи, але припустило, що це може бути копія римської доби оригіналу п'ятого століття до нашої ери.

Знахідку розкопали під перехрестям двох вулиць на південному кінці пагорба Акрополя, за кілька десятків метрів від мармурового Одеону Ірода Аттичного – кам’яного амфітеатру, де досі відбуваються музичні виступи.

Район, де знайшли статую, був забудований між першим і п'ятим століттями нашої ери великими, розкішними будинками, прикрашеними мозаїчними підлогами і творами мистецтва, які належали заможним верствам населення Афін.

У повідомленні міністерства зазначено, що статую доставили до реставраційної майстерні.

Нагадаємо, торік тема повернення мармурів Парфенону призвела до дипломатичного скандалу між Грецією та Британією.

Деталі у статті: Скульптури розбрату: як античний спадок розсварив лідерів Британії та Греції.