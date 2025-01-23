Трамп повернув єменських хуситів до списку терористичних організацій

Президент США Дональд Трамп оголосив у середу, що він знову визнає повстанців-хуситів у Ємені терористичною організацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Axios.

Рішення Трампа скасовує рішення попереднього президента Джо Байдена у 2021 році про зняття з хуситів статусу терористичної організації.

Байден скасував це рішення через занепокоєння щодо здатності ООН та інших гуманітарних організацій надавати допомогу цивільному населенню Ємену.

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Очікується, що цей крок Трампа привітає не лише Ізраїль, але й Саудівська Аравія та ОАЕ.

Після того, як минулого року хусити атакували комерційні судна в Червоному морі і обстріляли Ізраїль ракетами і безпілотниками, адміністрація Байдена мобілізувала проти них міжнародну коаліцію.

США і Велика Британія завдали численних повітряних ударів по об'єктах хуситів у Ємені, але не змогли запобігти новим атакам.

Колишні посадовці адміністрації Байдена розповіли виданню, що в останні тижні свого перебування на посаді Байден розглядав можливість повторного визнання хуситів терористами.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виступило проти цього кроку, стверджуючи, що він зашкодить зусиллям з надання гуманітарної допомоги.

Після того, як було оголошено про припинення вогню в Газі та угоду про звільнення заручників, хусити заявили, що припиняють свої напади.

Загалом Трамп скасував десятки рішень Байдена після вступу на посаду.