Трамп повернув єменських хуситів до списку терористичних організацій
Президент США Дональд Трамп оголосив у середу, що він знову визнає повстанців-хуситів у Ємені терористичною організацією.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Axios.
Рішення Трампа скасовує рішення попереднього президента Джо Байдена у 2021 році про зняття з хуситів статусу терористичної організації.
Байден скасував це рішення через занепокоєння щодо здатності ООН та інших гуманітарних організацій надавати допомогу цивільному населенню Ємену.
Очікується, що цей крок Трампа привітає не лише Ізраїль, але й Саудівська Аравія та ОАЕ.
Після того, як минулого року хусити атакували комерційні судна в Червоному морі і обстріляли Ізраїль ракетами і безпілотниками, адміністрація Байдена мобілізувала проти них міжнародну коаліцію.
США і Велика Британія завдали численних повітряних ударів по об'єктах хуситів у Ємені, але не змогли запобігти новим атакам.
Колишні посадовці адміністрації Байдена розповіли виданню, що в останні тижні свого перебування на посаді Байден розглядав можливість повторного визнання хуситів терористами.
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виступило проти цього кроку, стверджуючи, що він зашкодить зусиллям з надання гуманітарної допомоги.
Після того, як було оголошено про припинення вогню в Газі та угоду про звільнення заручників, хусити заявили, що припиняють свої напади.
Загалом Трамп скасував десятки рішень Байдена після вступу на посаду.