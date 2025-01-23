Генсек НАТО підтримав кампанію тиску Трампа на Росію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повністю підтримав кампанію тиску президента США Дональда Трампа на Росію, спрямовану на припинення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg на полях форуму в Давосі, пише "Європейська правда".

Рютте відзначив, що погроза Трампа ввести подальші економічні санкції проти Росії є правильною стратегією. "Це шлях вперед", – сказав він.

Дональд Трамп заявляв, що забезпечить швидке завершення війни в Україні, але ще не пояснив, як саме він це зробить. Пізніше в четвер він має виступити перед аудиторією Всесвітнього економічного форуму в Давосі по відеозв'язку.

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Відмовившись обговорювати деталі будь-якої майбутньої угоди щодо припинення бойових дій, Рютте провів зв'язок між війною Путіна і Китаєм, зобразивши Пекін частиною "осі", до якої належать КНДР, Іран та Росія.

"Це не конфлікт між Росією і Україною або Росією і Європою. Це геополітичне питання через Північну Корею, Китай, Іран, і саме тому нам потрібно укласти хорошу угоду. Хороша угода означає, що ви не побачите Путіна, який дає п'ять Кім Чен Ину, Сі Цзіньпіну і муллами Ірану", – сказав Рютте.

У Давосі Рютте також наголосив на необхідності посилення підтримки України, акцентувавши, що життєво важливо, щоб Росія не перемогла.

Нагадаємо, 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".