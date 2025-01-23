Генсек НАТО поддержал кампанию давления Трампа на Россию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полностью поддержал кампанию давления президента США Дональда Трампа на Россию, направленную на прекращение войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе, пишет "Европейская правда".

Рютте отметил, что угроза Трампа ввести дальнейшие экономические санкции против России является правильной стратегией. "Это путь вперед", – сказал он.

Дональд Трамп заявлял, что обеспечит быстрое завершение войны в Украине, но еще не объяснил, как именно он это сделает. Позже в четверг он должен выступить перед аудиторией Всемирного экономического форума в Давосе по видеосвязи.

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Отказавшись обсуждать детали любого будущего соглашения о прекращении боевых действий, Рютте провел связь между войной Путина и Китаем, изобразив Пекин частью "оси", к которой относятся КНДР, Иран и Россия.

"Это не конфликт между Россией и Украиной или Россией и Европой. Это геополитический вопрос из-за Северной Кореи, Китая, Ирана, и именно поэтому нам нужно заключить хорошую сделку. Хорошая сделка означает, что вы не увидите Путина, который дает пять Ким Чен Ыну, Си Цзиньпину и муллам Ирана", – сказал Рютте.

В Давосе Рютте также отметил необходимость усиления поддержки Украины, акцентировав, что жизненно важно, чтобы Россия не победила.

Напомним, 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашения" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".