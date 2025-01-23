Кількість поранених у сутичці фанатів футбольних клубів у Римі сягнула дев'яти осіб

Кількість людей, які зазнали поранень під час сутички між фанатами іспанського футбольного клубу "Реал Сосьєдад" та італійського футбольного клубу "Лаціо", сягнула дев’яти.

Про це повідомила поліція, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як розповіли правоохоронці, дев'ятеро фанатів іспанського "Реал Сосьєдаду" отримали поранення в центрі Рима під час сутичок з уболівальниками італійського "Лаціо" напередодні матчу Ліги Європи між цими командами, що відбудеться в четвер, 23 січня.

Близько 70 іспанських уболівальників зазнали нападу з боку близько 80 фанатів "Лаціо" поблизу Колізею у Римі, близько 23:00 в середу, 22 січня.

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Шестеро з дев'яти поранених були доставлені до лікарні, а четверо були виписані вночі. За словами поліції, один з тих двох, хто все ще перебуває в лікарні, був у критичному стані, але його життю нічого не загрожує.

Зазначається, що нападники використовували тупі предмети, ножі, молоток, палиці і кийки, гайкові ключі і ланцюг.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що півсотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

Після цього уряд Нідерландів виділив 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом.

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