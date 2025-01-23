Число раненых в столкновении футбольных фанатов в Риме достигло девяти

Количество людей, которые получили ранения во время столкновения между фанатами испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" и итальянского клуба "Лацио", достигло девяти.

Об этом сообщила полиция, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как рассказали правоохранители, девять фанатов испанского "Реал Сосьедада" получили ранения в центре Рима во время столкновений с болельщиками итальянского "Лацио" накануне матча Лиги Европы между этими командами, который состоится в четверг, 23 января.

Около 70 испанских болельщиков подверглись нападению со стороны около 80 фанатов "Лацио" вблизи Колизея в Риме, около 23:00 в среду, 22 января.

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Шестеро из девяти раненых были доставлены в больницу, четверо были выписаны ночью. По словам полиции, один из тех двух, кто все еще находится в больнице, был в критическом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что нападавшие использовали тупые предметы, ножи, молоток, палки и дубинки, гаечные ключи и цепь.

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды.

Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

После этого правительство Нидерландов выделило 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом.

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