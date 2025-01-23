Австрія веде переговори з талібами про повернення біженців до Афганістану

Двоє чиновників з Міністерства внутрішніх справ Австрії відвідали Кабул для обговорення повернення до Афганістану афганських біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Presse.

Міністерство внутрішніх справ розпочало переговори на офіційному рівні з афганським рухом "Талібан" про прийняття біженців. Делегація міністерства у складі двох осіб перебувала в країні, де правлять радикальні ісламісти, до середи. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила, що переговори мали "технічно-оперативний характер".

У Міністерстві внутрішніх справ підкреслили, що переговори в Кабулі стосувалися того, як "технічно реалізувати" репатріацію.

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Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер передусім зацікавлений у тому, щоб повернути афганців, які скоїли кримінальні злочини, а також послати сигнал усім тим, хто не підкоряється закону.

Федеральне відомство з питань імміграції та притулку також тісно координувало свої дії з іншими країнами-членами ЄС та представництвом ЄС в Афганістані, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Нагадаємо, у грудні уряд Австрії запропонував сирійським біженцям доплату у розмірі 1000 євро за повернення на батьківщину після падіння режиму Башара Асада.

Австрія, як і багато країн ЄС, призупинила розгляд заяв на притулок від сирійських біженців.

Раніше в німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС також запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.