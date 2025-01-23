Австрия ведет переговоры с талибами о возвращении беженцев в Афганистан

Двое чиновников из Министерства внутренних дел Австрии посетили Кабул для обсуждения возвращения в Афганистан афганских беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Presse.

Министерство внутренних дел начало переговоры на официальном уровне с афганским движением "Талибан" о приеме беженцев. Делегация министерства в составе двух человек находилась в стране, где правят радикальные исламисты, до среды. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что переговоры носили "технически-оперативный характер".

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что переговоры в Кабуле касались того, как "технически реализовать" репатриацию.

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Министр внутренних дел Герхард Карнер прежде всего заинтересован в том, чтобы вернуть афганцев, совершивших уголовные преступления, а также послать сигнал всем тем, кто не подчиняется закону.

Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища также тесно координировало свои действия с другими странами-членами ЕС и представительством ЕС в Афганистане, сообщает Министерство внутренних дел.

Напомним, в декабре правительство Австрии предложило сирийским беженцам доплату в размере 1000 евро за возвращение на родину после падения режима Башара Асада.

Австрия, как и многие страны ЕС, приостановила рассмотрение заявлений на убежище от сирийских беженцев.

Ранее в немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС также предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.