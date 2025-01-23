Посол ЄС: в Європі розуміють, що припинення вогню без гарантій безпеки буде катастрофою

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що серед європейських лідерів зростає усвідомлення того, що розмова про припинення вогню є складною, якщо не поєднувати її з потребою в дієвих гарантіях безпеки для України.

Про це вона розповіла в інтерв’ю hromadske, пише "Європейська правда".

Журналісти запитали Матернову, чи усвідомлюють західні лідери, що припинення вогню без гарантій безпеки буде катастрофою для України.

На це дипломатка заявила, що, на її думку, зараз серед європейських лідерів зростає усвідомлення того, що справжньою передумовою для будь-якого справедливого і стійкого миру є впевненість кожного громадянина України в тому, що "жах війни та російського вторгнення більше не повториться".

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"Розмова про припинення вогню є складною, якщо не поєднувати її з потребою в дієвих гарантіях безпеки для України", – сказала вона.

Нещодавно писали, що міністр оборони Німеччини Пісторіус вважає, що німецькі військові могли би взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.

А премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти "повну роль" у можливій миротворчій діяльності в Україні, хоча наразі не бачить такої перспективи.

22 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що навіть після завершення війни для України потрібно убезпечити майбутнє, тому союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки для України.