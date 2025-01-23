Посол ЕС: в Европе понимают, что прекращение огня без гарантий безопасности будет катастрофой

Глава представительства Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что среди европейских лидеров растет осознание того, что разговор о прекращении огня является сложным, если не сочетать его с потребностью в действенных гарантиях безопасности для Украины.

Об этом она рассказала в интервью hromadske, пишет "Европейская правда".

Журналисты спросили Матернову, осознают ли западные лидеры, что прекращение огня без гарантий безопасности будет катастрофой для Украины.

На это дипломат заявила, что, по ее мнению, сейчас среди европейских лидеров растет осознание того, что настоящей предпосылкой для любого справедливого и устойчивого мира является уверенность каждого гражданина Украины в том, что "ужас войны и российского вторжения больше не повторится".

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"Разговор о прекращении огня сложен, если не сочетать его с потребностью в действенных гарантиях безопасности для Украины", – сказала она.

Недавно писали, что министр обороны Германии Борис Писториус считает, что немецкие военные могли бы принять участие в обеспечении безопасности демилитаризованной зоны в Украине в случае прекращения огня.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полноценную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.

22 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что даже после завершения войны для Украины нужно обезопасить будущее, поэтому союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины.