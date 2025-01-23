Українці скоріше позитивно сприймають нове президентство Трампа – опитування
Новини — Четвер, 23 січня 2025, 14:42 —
Українці переважно позитивно сприймають повернення Дональда Трампа на посаду президента США.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати дослідження громадської думки від КМІС.
На питання, чи є повернення Трампа до Білого дому добрим або поганим розвитком подій для України, сукупно 54% респондентів відповіли, що сприймають це радше позитивно, ніж негативно.
Найбільш численною виявилась група, що сприймає перемогу Трампа "більш добре, ніж погано" – 37,3%*. 11,3% дали відповідь "достатньо добре", 5,5% – "дуже добре".
14,7% вважають, що обрання Трампа – радше погано, ніж добре; 3,2% – достатньо погано, 2,9% – дуже погано.
23,2% відповіли, що їм важко визначитись з думкою, а 2% відмовилися відповідати на запитання.
Найбільш виражений оптимізм щодо перемоги Трампа серед респондентів до 29 років – там сукупність відповідей від "радше добре" до "дуже добре" складає 64%.
За регіонами країни, найбільший оптимізм щодо президентства Трампа – на заході України (54,6% з відповідями від "радше добре" до "дуже добре").
Водночас на сході України респонденти налаштовані найменш позитивно. Лише 35,6% вважають обрання Трампа позитивним для України, а 42,8% жителів регіону було важко відповісти, що означатиме президентство Трампа.
Нагадаємо, 22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".
В МЗС України привітали цю заяву, а у Кремлі заявили, що не бачать в ній нічого нового.
*У початковій версії новини дана цифра помилково була наведена як 37,5%.