Сибіга: Україна вітає сильні заяви Трампа щодо Росії

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна вітає сильні заяви президента США Дональда Трампа у контексті необхідності закінчити російську війну проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга сказав на панельній дискусії Ukraine: The Road Ahead на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, його цитує "Інтерфакс-Україна".

22 січня Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".

"Це було справді сильне послання і сильний сигнал. Ми маємо посилити тиск на Росію і змусити її вести переговори. Нам потрібне лідерство США. Нам потрібно більше участі США. Це пункт перший", – прокоментував Андрій Сибіга.

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Також міністр наголосив на необхідності підвищити ціну для Росії за подальшу агресію. Зокрема, він зазначив, що потрібно послабити Росію, наприклад за допомогою сильної санкційної політики.

Третій момент, як наголосив Сибіга, – необхідність зміцнення України. Глава МЗС зазначив, що "нам потрібен цей пакет стримування, щоб стабілізувати ситуацію насамперед на полі бою, зміцнити наші військові оборонні можливості".

"Ми справді вітаємо такі сильні заяви президента Трампа. І ми віримо, що він буде переможцем. І ми віримо, що в нас є додатковий шанс отримати нову динаміку в дипломатичних зусиллях щодо припинення цієї війни та досягнення довгострокового справедливого і всеосяжного миру", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, у перший день свого президентства Трамп заявив, що Владімір Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.

Пізніше він оголосив, що готовий розглянути посилення санкцій проти Росії, якщо та не погодиться на переговори про завершення війни в Україні.