Украинцы скорее положительно воспринимают новое президентство Трампа – опрос
Украинцы преимущественно положительно воспринимают возвращение Дональда Трампа на пост президента США.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения от КМИС.
На вопрос, является ли возвращение Трампа в Белый дом хорошим или плохим развитием событий для Украины, совокупно 54% респондентов ответили, что воспринимают это скорее положительно, чем отрицательно.
Наиболее многочисленной оказалась группа, которая воспринимает победу Трампа "cкорее хорошо, чем плохо" – 37,5%. 11,3% дали ответ "достаточно хорошо", 5,5% – "очень хорошо".
3,2% считают, что избрание Трампа – это достаточно плохо, 2,9% – очень плохо.
23,2% ответили, что им трудно определиться с мнением, а 2% отказались отвечать на вопрос.
Наиболее выражен оптимизм относительно победы Трампа среди респондентов до 29 лет – там совокупность ответов от "скорее хорошо" до "очень хорошо" составляет 64%.
По регионам страны, наибольший оптимизм относительно президентства Трампа – на западе Украины (54,6% с ответами от "скорее хорошо" до "очень хорошо").
В то же время на востоке Украины респонденты настроены наименее позитивно. Лишь 35,6% считают избрание Трампа положительным для Украины, а 42,8% жителей региона затруднились ответить, что будет означать президентство Трампа.
Напомним, 22 января Дональд Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет заключено "соглашение" о прекращении войны в Украине, у него не будет другого выбора, кроме как "наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам, которых это касается".
В МИД Украины приветствовали это заявление, а в Кремле заявили, что не видят в нем ничего нового.