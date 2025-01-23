Парламент Ирландии проголосовал за нового премьера

Ирландский парламент в четверг, 23 января, проголосовал за утверждение Михола Мартина новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает Irish Times, информирует "Европейская правда".

За утверждение кандидатуры Мартина проголосовали 95 депутатов, еще 76 высказались против.

Теперь Мартин отправится в резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса, который официально назначит его на должность премьера.

Реклама:

Голосование за кандидатуру Мартина в парламенте должно было состояться еще 22 января, но повестка дня заседания парламента Ирландии была нарушена общим протестом оппозиции против решения предоставить время для выступлений четырем независимым депутатам, которые поддерживают правительство.

В результате спикер парламента Верона Мерфи дважды объявляла перерыв в заседании, чтобы фракции смогли согласовать дальнейшую работу. Поэтому заседание возобновилось только в четверг.

Примечательно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен случайно опубликовала сообщение с поздравлением Мартина как нового премьера еще до того, как его кандидатуру утвердил парламент.

Больше о результатах последних парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".