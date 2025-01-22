В Ірландії опозиція зірвала голосування за новий уряд

Ірландський парламент у середу, 22 січня, був змушений завершити засідання без запланованого голосування за нового премʼєр-міністра через протести опозиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Irish Times.

Парламент Ірландії зібрався для голосування за новий коаліційний уряд, до якого увійшли найбільші правоцентристські партії "Фіанна Файл" і "Фіне Гел" та сім незалежних депутатів.

Мартін, лідер "Фіанна Файл", має очолити уряд Ірландії на наступні три роки, після чого ця посада перейде до лідера "Фіне Гел" Саймона Гарріса.

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Але порядок денний засідання парламенту Ірландії був порушений спільним протестом опозиції проти рішення надати час для виступів чотирьом незалежним депутатам, які підтримують уряд.

У результаті спікерка парламенту Верона Мерфі двічі оголошувала перерву в засіданні, аби фракції змогли узгодити подальшу роботу.

Однак засідання після останньої перерви тривало чотири хвилини, і Мерфі оголосила перерву до 12:00 четверга за Києвом.

Більше про результати останніх парламентських виборів в Ірландії читайте у матеріалі "ЄвроПравди".