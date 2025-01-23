Более 550 мигрантов прибыли на испанские Канарские острова за два дня

Испанские власти в четверг заявили, что за последние два дня более 550 мигрантов добрались до Канарских островов на лодках.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Как отметили в морской спасательной службе Испании, в одной из таких лодок было найдено по меньшей мере одно тело.

На испанские Канарские острова продолжает прибывать большое количество мигрантов.

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По данным Министерства внутренних дел, в первой половине января 3409 мигрантов добрались до Испании по морю, подавляющее большинство – на Канарские острова.

Примерно столько же мигрантов прибыли нелегально за аналогичный период прошлого года.

В 2024 году Испания приняла рекордное количество мигрантов, которые нелегально пересекли границу морем: более 61 тысячи человек прибыли на лодках.

Почти 47 тысяч из них высадились на Канарских островах. Среди них было несколько тысяч несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Осенью прошлого года прибытие нелегальных мигрантов вызвало возмущение местных властей островов, которые обвиняли испанские власти в том, что они оставили их на произвол судьбы.

В 2024 году, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, миграционное давление на ЕС в целом ослабло, хотя количество прибывших через атлантический маршрут продолжило расти.