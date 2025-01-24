Bloomberg: европейцы хотят, чтобы Трамп предоставил войска США для миротворческих сил в Украине

Европейские чиновники добиваются от новой администрации президента США Дональда Трампа обязательства принять участие в обеспечении безопасности Украины, в частности, предоставив войска США в потенциальную миротворческую миссию.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Союзники в целом согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским, что США должны будут предоставить войска в любые будущие миротворческие силы в стране, чтобы сделать такие усилия надежными, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Европейские союзники Киева заявили, что США могут поддержать эту идею, несмотря на первоначальную сдержанность Трампа. Однако они подчеркнули, что еще слишком рано подробно обсуждать, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине, говорят собеседники агентства.

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Последние усилия показывают, что европейцы пытаются сформировать видение новой администрации, в то время как Трамп готовится к взаимодействию с лидером России Владимиром Путиным.

Если европейские союзники будут вынуждены отправить войска самостоятельно, это может подорвать доверие к гарантиям и создать раскол в НАТО, поскольку это будет означать фактический конец трансатлантического сотрудничества в рамках Альянса, заявил европейский чиновник.

Скептицизм Трампа в отношении поддержки Украины, возможно, смягчился. По словам западного высокопоставленного дипломата, общавшегося с командой президента США по этому вопросу, его команда продемонстрировала готовность США сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они в частном порядке признают неизбежными.

Однако в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени по обеспечению выполнения любой потенциальной сделки.

По словам того же дипломата, европейцы понимают, что США ожидают, что они предоставят основную часть войск, поскольку Трамп считает войну в Украине европейским делом.

Команда президента также дала понять, что новая администрация США не намерена принимать непосредственное участие в восстановлении Украины, и они предлагают, чтобы этим занимался частный сектор, сказал другой высокопоставленный дипломат, подчеркнув, что дискуссии все еще продолжаются.

22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, поскольку одной только военной поддержки Европы будет недостаточно для сдерживания Путина.

Европейские союзники Украины в последние недели выражают осторожный оптимизм по поводу того, что Трамп не будет вынуждать Киев к преждевременным мирным переговорам с Россией.

На этой неделе Трамп пригрозил Москве финансовыми санкциями, если Путин откажется прекратить боевые действия в ближайшее время.