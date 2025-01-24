Кандидат у канцлери Німеччини: Трамп не буде відстоювати інтереси щодо Гренландії

Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що новий американський президент Дональд Трамп "не буде відстоювати свій інтерес до Гренландії".

Його слова на заході у Берліні цитує Der Spiegel, передає "Європейська правда".

На запитання журналістів щодо того, як би він як канцлер відреагував на заяви Трампа щодо Панамського каналу та Гренландії, Мерц заявив, що "твердо припускає, що Дональд Трамп не буде відстоювати свій інтерес до Гренландії всупереч територіальним інтересам і політичним запереченням Данії та Європейського Союзу".

"Якщо ні, то нам доведеться серйозно поговорити з ним про це", – зазначив кандидат у канцлери Німеччини.

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Відтак доки не буде доведено протилежне, Мерц припускає, "що Америка також гратиме за правилами".

Останніми тижнями Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

Прем’єрка Данії після спілкування з Трампом повідомила, що той не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.

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