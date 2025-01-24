Кандидат в канцлеры Германии: Трамп не будет отстаивать интересы по Гренландии

Лидер консервативного ХДС, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц считает, что новый американский президент Дональд Трамп "не будет отстаивать свой интерес к Гренландии".

Его слова на мероприятии в Берлине цитирует Der Spiegel, передает "Европейская правда".

На вопрос журналистов о том, как бы он как канцлер отреагировал на заявления Трампа по Панамскому каналу и Гренландии, Мерц заявил, что "твердо предполагает, что Дональд Трамп не будет отстаивать свой интерес к Гренландии вопреки территориальным интересам и политическим возражениям Дании и Европейского Союза".

"Если нет, то нам придется серьезно поговорить с ним об этом", – отметил кандидат в канцлеры Германии.

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Поэтому, пока не будет доказано обратное, Мерц предполагает, "что Америка также будет играть по правилам".

В последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

Премьер Дании после общения с Трампом сообщила, что тот не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

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