Орбан: США і Центральна Європа "тримають Брюссель у лещатах"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що після повернення Дональда Трампа до влади у США Центральна Європа і Сполучені Штати "тримають Брюссель у лещатах".

Про це Орбан сказав під час традиційного п’ятничного інтерв’ю державному радіо, його цитує видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

У розмові Орбан коментував наслідки інавгурації Дональда Трампа у США.

"Ми повернулися на головну вулицю Європи, ми – новий мейнстрим", – сказав угорський прем’єр-міністр, додавши, що Трамп вже встиг дещо виправити на посаді, коли заявив, що "батько – чоловік, а мати – жінка".

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Він також висловив переконання, що США і Центральна Європа зараз "тримають Брюссель в лещатах".

"Я міг би також сказати, що ми їх затисли у бутерброд, тому що перед сніданком заведено думати про бутерброди", – сказав угорський прем'єр у інтерв’ю, яке він традиційно дає саме вранці.

Нещодавно Орбан заявив, що разом із початком другого президентства Дональда Трампа він розпочинає нову фазу наступу, "метою якого є окупація Брюсселя".

Орбан повторював свій заклик допомогти йому "окупувати Брюссель" і напередодні виборів до Європарламенту, які пройшли торік у червні.

Перед виборами у США Орбан обіцяв відкоркувати кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у США.