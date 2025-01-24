Орбан: США и Центральная Европа "держат Брюссель в тисках"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что после возвращения Дональда Трампа к власти в США Центральная Европа и Соединенные Штаты "держат Брюссель в тисках".

Об этом Орбан сказал во время традиционного пятничного интервью государственному радио, его цитирует издание Telex, сообщает "Европейская правда".

В разговоре Орбан комментировал последствия инаугурации Дональда Трампа в США.

"Мы вернулись на главную улицу Европы, мы – новый мейнстрим", – сказал венгерский премьер-министр, добавив, что Трамп уже успел кое-что исправить, когда заявил, что "отец – мужчина, а мать – женщина".

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Он также выразил убеждение, что США и Центральная Европа сейчас "держат Брюссель в тисках".

"Я мог бы также сказать, что мы их зажали в бутерброд, потому что перед завтраком принято думать о бутербродах", – сказал венгерский премьер в интервью, которое он традиционно дает именно утром.

Недавно Орбан заявил, что вместе с началом второго президентства Дональда Трампа он начинает новую фазу наступления, "целью которого является оккупация Брюсселя".

Орбан повторял свой призыв помочь ему "оккупировать Брюссель" и накануне выборов в Европарламент, которые прошли в июне прошлого года.

Перед выборами в США Орбан обещал откупорить несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.