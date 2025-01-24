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Глава МЗС Литви про вибори Лукашенка: не можна ігнорувати небезпеку цієї диктатури

Новини — П'ятниця, 24 січня 2025, 16:11 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, коментуючи прийдешні "президентські вибори" в Білорусі, закликав Європу не ігнорувати небезпеку режиму Александра Лукашенка, який керує країною.

Про це литовський міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Будріс назвав "вибори", які відбудуться в неділю в Білорусі, "заходом із перепризначення" Лукашенка.

"У той час як білоруський режим готується до заходу з перепризначення Лукашенка цими вихідними, Європа повинна відверто говорити про диктатуру по сусідству з нею", – зазначив очільник литовського МЗС.

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Він нагадав, що в Білорусі налічується понад 1200 політичних в'язнів, також в країні триває переслідування ЗМІ, опозиції та громадянського суспільства.

Крім того, Білорусь слугує військовим тилом Росії, безпосередньо допомагаючи їй у війні проти України, додав Будріс.

"Європа не може дивитись крізь пальці та ігнорувати зростаючу небезпеку біля свого порога. З нетерпінням чекаю майбутніх дискусій у Брюсселі", – резюмував він.

Нагадаємо, 22 січня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не визнавати "президентські вибори", які проведуть у Білорусі 26 січня.

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що прийдешні так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами, та закликала Захід не визнавати їх. 

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Литва Білорусь Лукашенко
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